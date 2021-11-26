Российский сериал «Вне себя» покажут за границей

Короткая ссылка
Немецкая компания Red Arrow Studio International приобрела права на российскую детективную комедию «Вне себя».
Российский сериал «Вне себя» покажут за границей
  • Кадр из сериала «Вне себя» © Пресс-служба ТНТ

Как сообщают в пресс-службе занимавшейся производством сериала компании 1-2-3 Production, сделка охватывает весь объём прав, кроме кинопроката. Так, Red Arrow Studio International получила возможность в том числе снять ремейк российской ленты. По условиям договора, права распространяются на весь мир, за исключением России и стран СНГ.

«Прекрасная новость — это значит, что «Вне себя» покажут по всему миру. Red Arrow — один из мейджоров в международной дистрибьюции, их интерес говорит о потенциале сериала. В общем, всё это замечательное развитие событий, что тут скажешь. Это ещё один знак внимания к российским сериалам на мировом рынке, и это прекрасно», — заявил шоураннер проекта Александр Дулерайн.

Главную роль в ленте исполнил Евгений Стычкин. Он сыграл финансового аналитика Дмитрия, страдающего от психического расстройства: герой не помнит несколько лет жизни и видит призраков умерших людей.

Автором сценария выступил Андрей Золотарёв, работавший над фильмами «Спутник» и «Лёд». Продюсированием занимались Евгений Никишов, Валерий Федорович и Александр Кессель.

Ранее Евгений Стычкин в интервью RT рассказал о съёмках сериала «Вне себя» в Мексике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить