Российский сериал «Вне себя» покажут за границей

Немецкая компания Red Arrow Studio International приобрела права на российскую детективную комедию «Вне себя».

Как сообщают в пресс-службе занимавшейся производством сериала компании 1-2-3 Production, сделка охватывает весь объём прав, кроме кинопроката. Так, Red Arrow Studio International получила возможность в том числе снять ремейк российской ленты. По условиям договора, права распространяются на весь мир, за исключением России и стран СНГ.

«Прекрасная новость — это значит, что «Вне себя» покажут по всему миру. Red Arrow — один из мейджоров в международной дистрибьюции, их интерес говорит о потенциале сериала. В общем, всё это замечательное развитие событий, что тут скажешь. Это ещё один знак внимания к российским сериалам на мировом рынке, и это прекрасно», — заявил шоураннер проекта Александр Дулерайн.

Главную роль в ленте исполнил Евгений Стычкин. Он сыграл финансового аналитика Дмитрия, страдающего от психического расстройства: герой не помнит несколько лет жизни и видит призраков умерших людей.

Автором сценария выступил Андрей Золотарёв, работавший над фильмами «Спутник» и «Лёд». Продюсированием занимались Евгений Никишов, Валерий Федорович и Александр Кессель.

Ранее Евгений Стычкин в интервью RT рассказал о съёмках сериала «Вне себя» в Мексике.