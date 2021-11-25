В БДТ рассказали о работе над спектаклем «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель»

Худрук Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий рассказал о работе над спектаклем «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель».

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что со сцены участники проекта вообще не уходили.

«Всех закрыли, а мы остались. Это было чудесное для нас время, потому что столько репетировать на большой сцене, сколько репетировали мы, просто невозможно в «мирной» жизни», — пояснил Могучий.

По его словам, были и плюсы, и минусы, поскольку ничто не ограничивало и не дисциплинировало.

«Только в последние десять дней смогли мобилизоваться, впрыснуть в себя адреналин и сделать то, что не могли за год. При этом всё равно в этом спектакле есть неторопливость. Бесстрашие перед неторопливостью», — добавил он.

Ранее актриса Алёна Яковлева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как попала в Театр сатиры.