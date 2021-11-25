Фотовыставка «Персона» пройдёт в Краснодаре в декабре

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Фотовыставка «Персона» пройдёт 1—15 декабря в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств.
Фотовыставка «Персона» пройдёт в Краснодаре в декабре
  • ©kultura.krasnodar.ru

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры.

На выставке будут представлены работы известных мастеров и произведения молодых авторов в различных техниках.

По мнению организаторов, название проекта отражает основную идею выставки. В центре внимания — человек, а смысл работы портретиста — не только отобразить внешность модели, но и раскрыть её характер.

Ранее ОТР сообщало, что в Гостином Дворе в Москве открылся Российский антикварный салон.

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