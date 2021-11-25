Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе до конца текущей недели.

В беседе с «Известиями» эксперт сообщил, что в пятницу, 26 ноября, дневная температура в Москве составит около +1...+3 °С, ночью — около 0 °С. Такая же погода сохранится и в субботу. При этом ожидается довольно значительный юго-западный ветер.

В воскресенье, 28 ноября, осадки усилятся, а температура может дойти до +4 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, специалисты ЦГМС по Курганской области сообщили, что в субботу, 27 ноября, температура воздуха в регионе повысится после похолодания.