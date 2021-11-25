Детский писатель Игнатова рассказала о новой книге

Короткая ссылка
Детский писатель и поэт Анна Игнатова, ставшая победителем конкурса им. Корнея Чуковского в номинации «За лучшее произведение в прозе для детей от 8 до 12 лет», рассказала о своей сказке «Принцесса Торнада».
Детский писатель Игнатова рассказала о новой книге
  • © Chinnapong
  • Gettyimages.ru

В интервью «Петербургскому дневнику» Анна Игнатова сказала, что книга может быть интересна как детям, так и взрослым.

«Так как я сама долгое время читала своему сыну самые разные произведения, то была бы очень рада такой картине: мама или папа читают мою книгу своим детям перед сном, а они просят не останавливаться и прочитать хотя бы ещё одну главу. Эта книга без возрастных ограничений, потому что там нет ничего, что может ранить психику ребёнка. Книга получилась многослойной, на разный жизненный опыт и накопленные знания. Ребёнок увидит историю принцессы, подросток — повесть о первой любви, взрослые могут считать аллюзии на нашу современную жизнь, мне бы хотелось, чтобы она воспринималась именно так», — сказала писательница.

Ранее писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с НСН рассказал о значении литературных премий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить