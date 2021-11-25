Детский писатель Игнатова рассказала о новой книге

Детский писатель и поэт Анна Игнатова, ставшая победителем конкурса им. Корнея Чуковского в номинации «За лучшее произведение в прозе для детей от 8 до 12 лет», рассказала о своей сказке «Принцесса Торнада».

В интервью «Петербургскому дневнику» Анна Игнатова сказала, что книга может быть интересна как детям, так и взрослым.

«Так как я сама долгое время читала своему сыну самые разные произведения, то была бы очень рада такой картине: мама или папа читают мою книгу своим детям перед сном, а они просят не останавливаться и прочитать хотя бы ещё одну главу. Эта книга без возрастных ограничений, потому что там нет ничего, что может ранить психику ребёнка. Книга получилась многослойной, на разный жизненный опыт и накопленные знания. Ребёнок увидит историю принцессы, подросток — повесть о первой любви, взрослые могут считать аллюзии на нашу современную жизнь, мне бы хотелось, чтобы она воспринималась именно так», — сказала писательница.

Ранее писатель-фантаст Вадим Панов в беседе с НСН рассказал о значении литературных премий.