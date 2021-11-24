В Челябинской области ожидается похолодание до -25 °С

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В Челябинской области ожидается похолодание, рассказали в региональном Гидрометцентре.
В Челябинской области ожидается похолодание до -25 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В ночь на 25 ноября столбик термометра опустится до -14...-19 °С, а при прояснении — до -25 °С. Ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, ветер будет достигать 12 м/с», — заявили в региональном ЦГМС.

Днём в четверг ожидается -6...-11 °С. Облачность и снегопад сохранятся 26 и 27 ноября.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области ожидается порывистый ветер до 15 м/с в четверг, 25 ноября.

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