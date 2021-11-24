В Петергофе отреставрируют Верхнесадский дом, построенный в 1847 году

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Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала ордер на работы по сохранению Верхнесадского дома в Петергофе.
В Петергофе отреставрируют Верхнесадский дом, построенный в 1847 году
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт ГАТИ.

Здание — объект культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1847 году по проекту архитектора Николая Бенуа.

Дом входит в ансамбль зданий на Правленской улице. В 1869 году его перестроили в жилой дом. В 2002—2017 годах там размещался Музей частных коллекционеров.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Петроверигском переулке в Москве капитально отремонтируют пятиэтажный дом 1912 года — выявленный объект культурного наследия.

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