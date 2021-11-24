Актриса Аня Тейлор-Джой сравнила съёмки в сериалах и кино.

«У кино и у телевидения свои преимущества. Я очень сентиментальный человек, и это отражается на моём отношении к героиням, которых я играю. Поэтому я очень благодарна тому, что героине фильма «Ход королевы» мы смогли уделить целых семь часов. Я бы чувствовала несправедливость, если бы всю эту роль уложили в одну утреннюю съёмку», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, кино, с другой стороны, обладает мощью и магией, поскольку, покупая билет, человек сдаётся на милость художника.

Кроме того, Тейлор-Джой рассказала, что благодарна времени, которое для неё высвободила пандемия.

«Сейчас мне снова приходится работать как заведённой и у меня опять не остаётся ни на что времени. Кстати, было так непривычно снова сниматься после локдауна. Я даже не была уверена, помню ли я ещё, как это делается. Но надеюсь, что всё получилось», — добавила актриса.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.