Нина Усатова рассказала о работе с режиссёром Богомоловым
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- РИА Новости
«До нашей встречи с Богомоловым я слышала отзывы актёров о том, как интересно с ним работать. Знала, что у него есть свои любимчики, которые его быстро понимают и принимают, — они лёгкие на подъём, не сопротивляются. Это очень важно. Мне тоже хотелось, чтобы мы с Богомоловым нашли общий язык», — поделилась она в беседе с газетой «Известия».
По её словам, то, как Богомолов работал с артистами, вызывало у них и удивление, и восхищение, и испуг.
Как отметила актриса, режиссёр поставил труппе такую задачу, что они начали «прыгать выше головы».
«Я очень люблю играть в спектакле «Слава», который он поставил. Играла бы его каждый день. Бывают особые спектакли — когда мы знаем, что Костя будет в зале. Заранее трепещем», — добавила Усатова.
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