Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в выходные.

Она сообщила, что «в выходные дни погода будет несоответствующая концу осени, потому что температура в течение суток будет около 0 градусов, то есть довольно тёплая — градуса на 3—4 фон температуры будет выше климатической нормы».

«Местами будут небольшие осадки. Поскольку температура будет около 0 градусов и положительная, будет либо морось, либо мелкие дожди и в субботу, и в воскресенье», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 26 ноября в Тюменской области ожидается резкое похолодание.