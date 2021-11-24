В Москве началось прощание с Ниной Руслановой
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Отмечается, что гроб установлен в фойе Большого зала, вокруг него возложены венки, цветы, фотографии и награды актрисы.
Также сообщается, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
Актриса играла в фильмах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем».