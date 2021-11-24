В Москве началось прощание с Ниной Руслановой

В Центральном доме кинематографистов в Москве началось прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой.

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что гроб установлен в фойе Большого зала, вокруг него возложены венки, цветы, фотографии и награды актрисы.

Также сообщается, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни.

Актриса играла в фильмах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем».