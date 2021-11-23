В Москве открылся Российский антикварный салон
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Об этом сообщает ОТР.
Среди экспонатов — живопись из частных коллекций, в том числе работы Марка Шагала, Ильи Репина и Алексея Саврасова, предметы ювелирного искусства, старинная мебель и посуда.
«Это серьёзный срез художественного рынка. Здесь можно увидеть вещи совершенно музейного уровня. Это я говорю без всякого преувеличения. Вещи, от которых не отказался бы ни один наш музей, включая самые главные музеи», — заявил организатор салона Василий Бычков.
В 2021 году представлены 265 участников, включая ведущие частные галереи России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что выставка «Французский вкус князей Юсуповых» пройдёт до 28 августа в подмосковном музее «Новый Иерусалим».