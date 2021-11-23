В Москве открылся Российский антикварный салон

Короткая ссылка
В Гостином Дворе в Москве открылся Российский антикварный салон.
В Москве открылся Российский антикварный салон
  • Facebook
  • © Российский антикварный салон / Lifestyle Искусство интерьера

Об этом сообщает ОТР.

Среди экспонатов — живопись из частных коллекций, в том числе работы Марка Шагала, Ильи Репина и Алексея Саврасова, предметы ювелирного искусства, старинная мебель и посуда.

«Это серьёзный срез художественного рынка. Здесь можно увидеть вещи совершенно музейного уровня. Это я говорю без всякого преувеличения. Вещи, от которых не отказался бы ни один наш музей, включая самые главные музеи», — заявил организатор салона Василий Бычков.

В 2021 году представлены 265 участников, включая ведущие частные галереи России.

Ранее «Радио 1» сообщало, что выставка «Французский вкус князей Юсуповых» пройдёт до 28 августа в подмосковном музее «Новый Иерусалим».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить