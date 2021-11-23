В Ленобласти завершила работу региональная Школа волонтёров наследия — 2021

В Ленинградской области закончила работу региональная Школа волонтёров наследия — 2021. В этом году обучение прошли 125 человек.

Об этом сообщает kp.ru.

По основной программе занимались 100 добровольцев. Ещё 25 выбрали углублённое изучение.

Участникам проекта прочитали лекции по истории и архитектуре, а также ознакомили их с законодательством в сфере сохранения культурного наследия.

На мастер-классах волонтёры научились работать с такими видами материалов, как дерево, камень и металл. Обучение проводили архитекторы, реставраторы и историки.

«Благодарю волонтёров наследия за активное желание участвовать в сохранении объектов культурного наследия Ленинградской области. Совместно с ленинградским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в нашем регионе пройдут Школа наследия для муниципальных служащих и Всероссийский волонтёрский лагерь», — заявил зампред правительства региона, председатель Комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков. Около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».