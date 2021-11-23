В МЧС предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды в среду, 24 ноября.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Ночью возможен снег, переходящий в мокрый. Утро будет дождливым, днём прогнозируется небольшой дождь, мокрый снег.

Температура воздуха в ночное время составит -2...-4 ˚С, в дневное +2...+4 ˚С.

Ветер 7—12 м/с, местами до 15—17 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 26 ноября в Тюменской области ожидается резкое похолодание.