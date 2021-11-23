В МЧС предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Петербурге
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По прогнозу, будет облачно с прояснениями. Ночью возможен снег, переходящий в мокрый. Утро будет дождливым, днём прогнозируется небольшой дождь, мокрый снег.
Температура воздуха в ночное время составит -2...-4 ˚С, в дневное +2...+4 ˚С.
Ветер 7—12 м/с, местами до 15—17 м/с.
Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 26 ноября в Тюменской области ожидается резкое похолодание.