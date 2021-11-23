Синоптики предупредили о морозах до -15 °С в Пермском крае

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В ближайшие дни в Пермском крае ожидается резкое похолодание.
Синоптики предупредили о морозах до -15 °С в Пермском крае
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU.

«Среда, 24 ноября, температура воздуха: -7…-15 °С», — говорится на сайте Gismeteo.

Скорость ветра составит 4—8 м/с.

Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует похолодание и в Перми: днём в среду температура воздуха составит около -8 °С, к вечеру опустится до -13 °С.

Потепление ожидается с пятницы.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что 23—25 ноября в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, местами сильные осадки.

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