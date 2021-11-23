В Крыму ожидаются морозы до -6 °С

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Дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Александр Камышев рассказал о погоде в Крыму.
В Крыму ожидаются морозы до -6 °С
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«Ночью местами небольшие осадки по Крыму, днём без осадков. Температура понизится, поскольку сейчас в Крыму проходит холодный фронт. Ночью будет отрицательная температура -1...-6 °С, днём слабоположительная — +2...+7 °С», — заявил он в беседе с «Крым 24».

По его словам, 25 ноября осадков не ожидается, температура ночью будет такой же, а днём потеплеет до +6...+11 °С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что 23—25 ноября в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, местами сильные осадки.

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