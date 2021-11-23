Посвящённая Виктору Цою выставка откроется в январе в Москве

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Выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя» откроется 15 января 2022 года в Центральном манеже в Москве.
Посвящённая Виктору Цою выставка откроется в январе в Москве
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Экспозиция будет приурочена к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Она займёт 11 залов общей площадью 3 тыс. кв. м.

Зрители смогут увидеть гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины и поделки, созданные Цоем в разные годы жизни.

В мае художник, музыкант и актёр Сергей Бугаев, известный по роли Бананана в фильме «Асса», в беседе с Inforeactor предложил создать «стену Цоя» в Санкт-Петербурге.

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