Актёр Игорь Скляр попал в ДТП в центре Петербурга

Народный артист России Игорь Скляр попал в аварию в Петербурге на Лиговском проспекте.

Как сообщил 78.ru сам актёр, в машину, которой он управлял, врезалась перепутавшая педали девушка на Audi.

«Я был за рулём, да. Девушка задом выехала резко — не на ту педаль нажала, как я думаю, потому что на странной такой скорости — километров 50 в час — выезжать задом на оживлённой трассе, где машины едут», — сказал Скляр.

В начале ноября на проспекте Мира в Москве в ДТП пострадала актриса фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова.