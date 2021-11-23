Клара Новикова назвала Валерия Гаркалина великим артистом

Короткая ссылка
Актриса и телеведущая Клара Новикова поделилась воспоминаниями о Валерии Гаркалине.
Клара Новикова назвала Валерия Гаркалина великим артистом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Он был замечательным, потрясающим артистом. Великим и великим артистом. Который любил сцену, без которого сцены невозможно себе представить», — заявила Новикова.

По её словам, актёр мог появиться в любом городе и на любой сцене и «быть Валерой Гаркалиным».

В Учебном театре ГИТИСа в Москве завершилась церемония прощания с актёром и педагогом Валерием Гаркалиным.

Ранее актёр Станислав Дужников в беседе с Nation News рассказал о работе с Ниной Руслановой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить