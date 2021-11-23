Клара Новикова назвала Валерия Гаркалина великим артистом

Актриса и телеведущая Клара Новикова поделилась воспоминаниями о Валерии Гаркалине.

Об этом сообщает ФАН.

«Он был замечательным, потрясающим артистом. Великим и великим артистом. Который любил сцену, без которого сцены невозможно себе представить», — заявила Новикова.

По её словам, актёр мог появиться в любом городе и на любой сцене и «быть Валерой Гаркалиным».

В Учебном театре ГИТИСа в Москве завершилась церемония прощания с актёром и педагогом Валерием Гаркалиным.

Ранее актёр Станислав Дужников в беседе с Nation News рассказал о работе с Ниной Руслановой.