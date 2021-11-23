Клара Новикова назвала Валерия Гаркалина великим артистом
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- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Он был замечательным, потрясающим артистом. Великим и великим артистом. Который любил сцену, без которого сцены невозможно себе представить», — заявила Новикова.
По её словам, актёр мог появиться в любом городе и на любой сцене и «быть Валерой Гаркалиным».
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