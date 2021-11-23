На Кубани предупредили об ухудшении погодных условий

Короткая ссылка
Синоптики регионального гидрометцентра рассказали, что 23—25 ноября в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, местами сильные осадки.
На Кубани предупредили об ухудшении погодных условий
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Погода резко испортится из-за прохождения через территорию края холодных фронтальных разделов из северо-западных районов Европы, сообщает портал «Юга.ру».

На дорогах местами гололедица и ухудшение видимости до 1000—500 м. Фронтальные разделы будут сопровождаться сильным ветром — до 15—20 м/с, в горах до 20—25 м/с.

24 ноября температура воздуха понизится на 10—12 °С. Минимальная температура в среду и четверг составит 0...-5 °С. В ночное время похолодает до -3…-8 °С, в восточной половине края — до -5…-10 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области во вторник, 23 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить