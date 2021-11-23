На Кубани предупредили об ухудшении погодных условий

Синоптики регионального гидрометцентра рассказали, что 23—25 ноября в Краснодарском крае ожидаются дождь, мокрый снег, местами сильные осадки.

Погода резко испортится из-за прохождения через территорию края холодных фронтальных разделов из северо-западных районов Европы, сообщает портал «Юга.ру».

На дорогах местами гололедица и ухудшение видимости до 1000—500 м. Фронтальные разделы будут сопровождаться сильным ветром — до 15—20 м/с, в горах до 20—25 м/с.

24 ноября температура воздуха понизится на 10—12 °С. Минимальная температура в среду и четверг составит 0...-5 °С. В ночное время похолодает до -3…-8 °С, в восточной половине края — до -5…-10 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области во вторник, 23 ноября.