Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в середине недели

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в середине текущей недели.

Об этом пишет volga.news со ссылкой на Приволжское УГМС.

В среду, 24 ноября, ночью в регионе без существенных осадков, температура воздуха опустится до -10...-15 °C. Днём будет теплее — около -5...-10 °C, возможна гололедица. Ветер ночью и днём северо-западный, 5—10 м/с.

В четверг, 25 ноября, ночью без существенных осадков, температура воздуха около -8...-13 °C. Днём -1...-6 °C, местами гололедица, ветер юго-западный, 6—11 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области во вторник, 23 ноября.