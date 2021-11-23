Лидер группы Mgzavrebi назвал причину популярности коллектива

Лидер грузинской группы Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили накануне большого российского тура, который стартует 26 ноября с концерта в Москве, назвал причину популярности коллектива.

По словам Дедаламазишвили, в 2012 году Mgzavrebi исполнилось шесть лет — и уже тогда музыканты считали себя вполне состоявшимися артистами.

Однако, как отметил впоследствии в разговоре с ними актёр Евгений Гришковец, «настоящими артистами вы станете, когда отправитесь в тур, включающий 20 городов, и проедете их за 30 дней».

«Мы поехали в туры — сначала на Украину, потом в Россию и другие страны, и я понял Евгения. Закалившись в турах, мы стали профессиональным коллективом, и теперь эти поездки — наша стихия, наши жизнь и работа. Думаю, одна из главных причин нашей популярности — вот это умение быть в профессии», — поделился Дедаламазишвили в беседе с газетой «Известия».

Ранее композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в интервью ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.