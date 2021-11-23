Пианист Тарасевич-Николаев рассказал о репертуаре на концерте в честь профессора Доренского

Пианист Арсений Тарасевич-Николаев рассказал о репертуаре, который он исполнит на концерте, посвящённом 90-летию со дня рождения своего педагога профессора Московской консерватории Сергея Доренского.

«Изначально было определено, что все участники концерта будут играть с оркестром (Московской консерватории, дирижёр Вячеслав Валеев. — RT), поэтому нужно было репертуарные возможности оркестра соотнести с моим выбором. В итоге мы договорились, что исполним Второй фортепианный концерт Брамса. Поскольку сочинение по объёму и содержанию сравнимо с романтической симфонией, то решили, что прозвучит только его первая часть. Первый раз этот концерт я сыграл уже после смерти Сергея Леонидовича (Доренского, скончался 26 февраля 2020 года. — RT), в сентябре этого года. Но мы обсуждали с профессором это сочинение, так как я мечтал его исполнить последние десять лет»,— сказал музыкант в беседе с ФАН.

Как уточняется, концерт, о котором идёт речь, состоится в Большом зале Московской консерватории 30 ноября.

По сообщениям ОТР, в октябре в Московском театре «Геликон-опера» состоялась премьера «Альфа & Омега» израильского композитора Гиля Шохата.