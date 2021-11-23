Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находится в 164,6 км к северу от города Кокопо.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Ранее cейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи.
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