Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находится в 164,6 км к северу от города Кокопо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Ранее cейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи.