В Москве отреставрируют мозаичное панно на фасаде НИИДАР
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Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Здание — пример типовой советской архитектуры, оно не является объектом культурного наследия, как и мозаичное панно 1970-х годов.
Тем не менее принято решение о сохранении и реставрации панно, поскольку об этом просили местные жители.
«Несмотря на то что мозаика на фасаде НИИДАР является достаточно традиционной и типовой для советского времени, она дорога жителям и уже стала своеобразным символом района. Поэтому было принято решение сохранить панно», — заявил руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.