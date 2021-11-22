В Москве отреставрируют мозаичное панно на фасаде НИИДАР

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В Москве планируют отреставрировать мозаичное панно на одном из фасадов старого здания Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР).
В Москве отреставрируют мозаичное панно на фасаде НИИДАР
  • © mos.ru

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание — пример типовой советской архитектуры, оно не является объектом культурного наследия, как и мозаичное панно 1970-х годов.

Тем не менее принято решение о сохранении и реставрации панно, поскольку об этом просили местные жители.

«Несмотря на то что мозаика на фасаде НИИДАР является достаточно традиционной и типовой для советского времени, она дорога жителям и уже стала своеобразным символом района. Поэтому было принято решение сохранить панно», — заявил руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.

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