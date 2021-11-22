Синоптики прогнозируют значительные перепады температур в Кирове

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Синоптики Gismeteo прогнозируют значительные перепады температур в Кирове.
Синоптики прогнозируют значительные перепады температур в Кирове
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Об этом сообщает progorod43.

Самым холодным днём конца ноября станет среда, 24 ноября. Около 06:00 температура воздуха составит -18 °С. К обеду потеплеет до -15 °С, пойдёт снег. К вечеру ожидается пасмурная погода, -10 °С.

В пятницу вечером, 26 ноября, ожидается 0 °С, а в субботу возможно потепление до +1 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области во вторник, 23 ноября.

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