Синоптики прогнозируют значительные перепады температур в Кирове

Синоптики Gismeteo прогнозируют значительные перепады температур в Кирове.

Об этом сообщает progorod43.

Самым холодным днём конца ноября станет среда, 24 ноября. Около 06:00 температура воздуха составит -18 °С. К обеду потеплеет до -15 °С, пойдёт снег. К вечеру ожидается пасмурная погода, -10 °С.

В пятницу вечером, 26 ноября, ожидается 0 °С, а в субботу возможно потепление до +1 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области во вторник, 23 ноября.