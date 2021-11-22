Дни Эрмитажа пройдут 24—26 ноября в Оренбурге

Дни Эрмитажа состоятся 24—26 ноября в Оренбурге.

Об этом сообщает RIA56.

Как заявила министр культуры региона Евгения Шевченко, здание бывшей городской управы 1912 года передали Оренбургскому областному музею изобразительных искусств. Одна из выставок программы Дней Эрмитажа будет работать именно в этом здании.

Среди центральных мероприятий — выставочные проекты «Награды и медали директора Государственного Эрмитажа академика Бориса Пиотровского» и «Б.Б. Пиотровский. Раскопки Кармир-Блура» в Областном музее изобразительных искусств.

Также запланированы показы художественных и документальных фильмов, мастер-классы, лекции, квесты.

Ранее «Радио 1» сообщало, что выставка «Французский вкус князей Юсуповых» пройдёт до 28 августа в подмосковном музее «Новый Иерусалим».