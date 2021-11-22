В Московском метеобюро рассказали, какие дни на текущей неделе будут самыми тёплыми

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какие дни на этой неделе будут самыми тёплыми.
В Московском метеобюро рассказали, какие дни на текущей неделе будут самыми тёплыми
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Самые тёплые дни на этой неделе — приблизительно, пятница — суббота, может, в воскресенье даже будет более высокая температура. В пятницу, 26 ноября, дневная температура — около нуля. Практически такая же будет и в субботу, 27 ноября, — небольшой снежок и около нуля, что будет выше нормы градуса на три», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Позднякова, в первой половине недели погоду будет определять гребень антициклона. Будет ветрено, облачно с прояснениями.

По словам метеоролога, во вторник, 23 ноября, осадков не ожидается. Минимальная температура составит около -5 °C, дневная — -2...-4 °C. Самой холодной на этой неделе может стать ночь на среду, 24 ноября: прогнозируется -5...-6 °C.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики предупредили о кратковременном похолодании на Кубани.

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