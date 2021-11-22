В Московском метеобюро рассказали, какие дни на текущей неделе будут самыми тёплыми

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какие дни на этой неделе будут самыми тёплыми.

«Самые тёплые дни на этой неделе — приблизительно, пятница — суббота, может, в воскресенье даже будет более высокая температура. В пятницу, 26 ноября, дневная температура — около нуля. Практически такая же будет и в субботу, 27 ноября, — небольшой снежок и около нуля, что будет выше нормы градуса на три», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Позднякова, в первой половине недели погоду будет определять гребень антициклона. Будет ветрено, облачно с прояснениями.

По словам метеоролога, во вторник, 23 ноября, осадков не ожидается. Минимальная температура составит около -5 °C, дневная — -2...-4 °C. Самой холодной на этой неделе может стать ночь на среду, 24 ноября: прогнозируется -5...-6 °C.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики предупредили о кратковременном похолодании на Кубани.