Спасатели предупредили о метелях и ветре до 20 м/с в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В отдельных районах возможны метели, гололедица, порывы ветра до 20 м/с.
«Ночью и днём вторника ожидается облачная погода с прояснениями. Также ожидается мокрый снег, местами умеренный, метели. В горнозаводской части возможна сильная гололедица», — заявили в областном ЦГМС.
Температура ночью -2...-7 °С, днём возможно повышение до плюсовых значений.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики предупредили о кратковременном похолодании на Кубани.