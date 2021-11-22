Спасатели предупредили о метелях и ветре до 20 м/с в Челябинской области

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области во вторник, 23 ноября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В отдельных районах возможны метели, гололедица, порывы ветра до 20 м/с.

«Ночью и днём вторника ожидается облачная погода с прояснениями. Также ожидается мокрый снег, местами умеренный, метели. В горнозаводской части возможна сильная гололедица», — заявили в областном ЦГМС.

Температура ночью -2...-7 °С, днём возможно повышение до плюсовых значений.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики предупредили о кратковременном похолодании на Кубани.