Станислав Дужников рассказал о работе с Ниной Руслановой

Актёр Станислав Дужников рассказал о работе со своей коллегой Ниной Руслановой.

«Нина Ивановна — это чудесная и прекрасная актриса. Все определения слова «лучший» можно применить к Нине Ивановне в отношении профессии. В жизни она достаточно суровый человек. Она не терпела беспорядков, оскорблений, не любила, когда человек себя вёл вызывающе», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Дужникова, работать с Руслановой было очень здорово и интересно.

Он считает её великой актрисой.

«Очень жаль, что её не стало», — добавил артист.

Ранее актриса театра и кино Елена Дубровская в беседе с «360» выразила сожаление в связи со смертью Нины Руслановой.