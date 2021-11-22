Станислав Дужников рассказал о работе с Ниной Руслановой

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Актёр Станислав Дужников рассказал о работе со своей коллегой Ниной Руслановой.
Станислав Дужников рассказал о работе с Ниной Руслановой
  • ©kino-teatr.ru

«Нина Ивановна — это чудесная и прекрасная актриса. Все определения слова «лучший» можно применить к Нине Ивановне в отношении профессии. В жизни она достаточно суровый человек. Она не терпела беспорядков, оскорблений, не любила, когда человек себя вёл вызывающе», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Дужникова, работать с Руслановой было очень здорово и интересно.

Он считает её великой актрисой.

«Очень жаль, что её не стало», — добавил артист.

Ранее актриса театра и кино Елена Дубровская в беседе с «360» выразила сожаление в связи со смертью Нины Руслановой.

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