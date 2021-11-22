Сергей Баталов поделился воспоминаниями о работе с Ниной Руслановой
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
«Я с ней снимался, я помню, что в первый съёмочный день очень подружился с ней. У нас были замечательные съёмки», — заявил он в беседе с Nation News.
Артисты сыграли вместе в мини-сериале «Огуречная любовь», картинах «Дом солнца» и «Ванечка».
Как отметил Баталов, Русланова была замечательным и добрым человеком, всегда готовым помочь.
«Она помогала партнёрам, у нас были замечательные взаимоотношения. Это великая русская актриса», — добавил он.
Ранее актриса театра и кино Елена Дубровская в беседе с телеканалом «360» выразила сожаление в связи со смертью Нины Руслановой.