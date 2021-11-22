Художница Андржиевская прокомментировала кражу своей картины с выставки на «Винзаводе»

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Художница Анна Андржиевская прокомментировала кражу своей картины с выставки номинантов Премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве на «Винзаводе».
Художница Андржиевская прокомментировала кражу своей картины с выставки на «Винзаводе»
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«Я, к сожалению, не знаю подробностей происшествия. Организаторы выставки сообщили о пропаже и о том, что уже обратились в полицию. Да, это действительно моя работа. Я не знаю, какие были мотивы у похитителей», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Андржиевской, насколько ей известно от других художников, такого рода происшествия не редкость.

Ранее пресс-служба Музея AZ сообщила о пропаже картины с выставки номинантов Премии Анатолия Зверева, проходящей в Москве на «Винзаводе».

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