Актриса Щеглова рассказала об атмосфере на съёмках «Инсомнии»

Актриса Екатерина Щеглова рассказала об атмосфере на съёмках «Инсомнии».

«Атмосфера была прекрасная, потому что работали замечательные художники — режиссёр Ольга Френкель, оператор Алишер Хамидходжаев, мой большой друг, я его абсолютная поклонница, один из лучших наших операторов. Я снималась в основном в Москве, и было несколько смен в Крыму, в районе Севастополя», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, её героини не существует: она играет призрака, совесть персонажа Гоши Куценко. Как отметила Щеглова, Куценко — прекрасный человек и восхитительный партнёр.

«Что в России большая редкость для звезды такого медийного масштаба. В нём есть человеческая теплота, простота», — отметила она.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.