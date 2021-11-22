Панкратов-Чёрный назвал Нину Русланову «актрисой невероятного таланта»

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Актёр и кинорежиссёр Александр Панкратов-Чёрный поделился воспоминаниями о Нине Руслановой, рассказав, какой она была в жизни и на съёмочной площадке.
Панкратов-Чёрный назвал Нину Русланову «актрисой невероятного таланта»
  • РИА Новости

«Она не могла сидеть без дела. Ниночка удивительно общительный человек с прекрасным чувством юмора, хохотушка. В работе с ней всегда было легко. Она выдумщица, вечно что-то придумывала. Даже если в сценарии ничего нет, а она сама домысливает, придумывает — и роль становится удивительно яркой, обширной, характерной. Она очень умела создавать характер. Она удивляла каждой своей работой и в кино, и в театре. У неё ни одна роль не повторяла другую. Нина была актрисой невероятного таланта, удивительной органики. Можно её сравнивать с Раневской», — отметил Панкратов-Чёрный в разговоре с ФАН.

Со своей стороны, актриса театра и кино Елена Дубровская выразила сожаление в связи со смертью Нины Руслановой.

«Это великая актриса, и, конечно, нам надо на таких актёров равняться. Очень жаль, что нас покидают самые лучшие», — сказала Дубровская телеканалу «360».

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.

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