Светлана Немоляева рассказала о своём восхищении Ниной Руслановой

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Известная советская и российская актриса театра и кино Светлана Немоляева поделилась мнением в своей коллеге Нине Руслановой.
Светлана Немоляева рассказала о своём восхищении Ниной Руслановой
  • © Рекун-синема (2011)

В театральных кругах тяжёлая болезнь Руслановой давно обсуждалась, но такого скорого ухода актрисы из жизни никто не ожидал, поделилась в интервью ФАН Немоляева.

«Она была, конечно, уникальной актрисой. Очень индивидуальная, очень интересная... Я всегда восхищалась Руслановой. Она ведь была необыкновенная актриса. Все её работы были событием. Потрясающая работа, например, в фильме «Мой друг Иван Лапшин». Вообще, у неё все работы яркие и запоминающиеся, это факт, что и говорить. Конечно, её смерть — это потеря. Грустно очень, ведь уходит целое поколение великих актёров», — сказала Немоляева.

В свою очередь, актёр Андрей Леонов вспомнил о том, как Нина Русланова сыграла в эпизоде фильма «Афоня» с его отцом, актёром Евгением Леоновым. 

«Это великая актриса. Если говорят, что незаменимых нет, то есть такие исключения в виде Нины Ивановны Руслановой. Это невосполнимая утрата для советского и российского кинематографа. Я помню, мой папа снимался с ней в фильме «Афоня», буквально кусочек. Но, придя домой, он рассказывал, что она сыграла эпизод так... Это было как брошка ювелирная в фильме. Этот эпизод помнят все», — сказал Леонов в беседе с телеканалом «360».

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.

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