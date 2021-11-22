В Петербурге пройдёт просветительский марафон общества «Знание»
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Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Обсудить важные темы современной культурной и исторической повестки соберутся руководители самых известных театров и музеев, телеведущие, режиссёры, учёные, музыканты и писатели, архитекторы, художники и предприниматели, а также государственные и общественные деятели», — рассказали в пресс-службе организации.
Каждый день марафона будет посвящён конкретной проблеме в современной культуре.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что сбор заявок на участие в ежегодной просветительской премии «Знание» завершился 14 ноября.