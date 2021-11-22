В Петербурге пройдёт просветительский марафон общества «Знание»

Просветительский марафон, который организует российское общество «Знание», пройдёт в Санкт-Петербурге с 22 по 24 ноября.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

«Обсудить важные темы современной культурной и исторической повестки соберутся руководители самых известных театров и музеев, телеведущие, режиссёры, учёные, музыканты и писатели, архитекторы, художники и предприниматели, а также государственные и общественные деятели», — рассказали в пресс-службе организации.

Каждый день марафона будет посвящён конкретной проблеме в современной культуре.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что сбор заявок на участие в ежегодной просветительской премии «Знание» завершился 14 ноября.