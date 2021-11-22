В центре «Фобос» рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что ближайшей ночью в столице ожидается -6...-8 °C, по области — -5...-10 °C.

«Предстоящая ночь будет самой холодной с начала осени. А днём 23 ноября — около –2...–4 °C в столице, –1...–6 °C в Подмосковье», — сообщил специалист.

В ночь на 24 ноября прогнозируется -5...-7 °C в Москве и -4...-9 °C по области. При этом будет облачно, с прояснениями, без осадков.

В среду днём на погоде скажется приближение очередного циклона с Атлантики: погода будет облачной, возможен снег. Температура воздуха к вечеру составит 0...-2 °C.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что синоптики предупредили о кратковременном похолодании на Кубани.