Синоптики предупредили о кратковременном похолодании на Кубани

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Согласно прогнозу, в Краснодарском крае в середине рабочей недели ожидается похолодание.
Синоптики предупредили о кратковременном похолодании на Кубани
  • globallookpress.com

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Похолодание ожидается 24, 25 и 26 ноября. Ночью в крае температура воздуха опустится до 0 °С, местами до -2 °С, днём — до +5...+8 °С. В субботу и воскресенье в регионе потеплеет до +8...+13 °С.

По данным Гидрометцентра, на большей части региона со вторника, 23 ноября, начнутся дожди, а в конце недели возможен снег.

Ранее URA.RU сообщало о морозах до -35 °С в Ямало-Ненецком автономном округе.

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