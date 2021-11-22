Синоптики предупредили о кратковременном похолодании на Кубани

Согласно прогнозу, в Краснодарском крае в середине рабочей недели ожидается похолодание.

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Похолодание ожидается 24, 25 и 26 ноября. Ночью в крае температура воздуха опустится до 0 °С, местами до -2 °С, днём — до +5...+8 °С. В субботу и воскресенье в регионе потеплеет до +8...+13 °С.

По данным Гидрометцентра, на большей части региона со вторника, 23 ноября, начнутся дожди, а в конце недели возможен снег.

Ранее URA.RU сообщало о морозах до -35 °С в Ямало-Ненецком автономном округе.