Актёр Журавлёв назвал Нину Русланову великой актрисой

Актёр Анатолий Журавлёв назвал Нину Русланову великой актрисой, а её уход из жизни — большой болью.

«Это по-человечески больно», — сказал Журавлёв в беседе с телеканалом «360».

Он отметил, что ему довелось играть вместе с Руслановой в театре и сниматься в кино.

«Великая актриса, родная наша мать... Нина — она и как мать, и как воспитатель, и как наставник, и как педагог. Как палочка-выручалочка была у нас на площадке, понимаете? Она старалась, чтобы мы — молодые, условно говоря, по сравнению с ней актёры — соответствовали её планке. Она поднимала её», — вспомнил актёр.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.

Ранее режиссёр Светлана Дружинина в беседе с «Известиями» рассказала, как Нине Руслановой удалось воплотить образ императрицы Анны Иоанновны в историческом телесериале «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».