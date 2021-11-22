Актёр Александр Михайлов поделился воспоминаниями о Нине Руслановой

Актёр Александр Михайлов, снявшийся вместе с народной артисткой Ниной Руслановой в фильме «Китайская бабушка», рассказал, что она была актрисой с «мощной энергетикой».

Своими воспоминаниями актёр поделился с телеканалом «360».

«Она очень талантливый человек со своим видением, своим характером. Очень тонко чувствующая атмосферу, была энергетически очень мощная. Интересная актриса ушла в тот мир», — сказал Михайлов.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.

Ранее режиссёр Светлана Дружинина в беседе с «Известиями» рассказала, как Нине Руслановой удалось воплотить образ императрицы Анны Иоанновны в историческом телесериале «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».