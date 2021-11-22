Актёр Стеблов поделился воспоминаниями о Нине Руслановой

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Анастасия Белоусова
Актёр театра и кино народный артист России Евгений Стеблов в беседе с RT рассказал о своих отношениях с актрисой Ниной Руслановой.
Актёр Стеблов поделился воспоминаниями о Нине Руслановой
  • © Екатерина Чеснокова

«Я немножко старше её, она оканчивала училище, которое и я в своё время оканчивал. Я с ней познакомился, ещё когда она в кино не работала. У нас были отношения взаимной симпатии, которые никакого развития не получили. В дальнейшем жизнь каждого из нас пошла своей дорогой. Она выросла в большую актрису... У меня о ней самые добрые воспоминания», — рассказал актёр.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.

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