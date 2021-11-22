В России провели исследование на тему изменений в русском языке за последние 100 лет

Компания «Яндекс» провела исследование и собрала примеры изменений, которые произошли в русском языке с первой половины XX века. Исследование приурочено к 22 ноября — дню рождения Владимира Даля, составителя «Толкового словаря живого великорусского языка».

Об этом пишет газета «Известия».

Материалом для исследования послужили записи из личных дневников, сделанные с 1900 по 1940 год, а также тексты статей и комментариев в современных блогах.

Так, на сегодняшний день такие слова, как «антипатичный», «безлюдье», «воркотня», «даровой», «заручка» и «инфлюэнца», употребляются гораздо реже, чем в дневниковых записях, сделанных в период до Великой Отечественной войны.

Им соответствуют более современные синонимы — «неприятный», «отсутствие людей», «болтовня», «бесплатный», «помощь» и «грипп».

В числе прочих устаревшими считаются слова «манкировать» (пренебрегать) и «нескладица» (беспорядок).

Кроме того, случается, что слово не уходит, но его значение меняется. Такими можно считать следующие примеры: «питомец» (ранее — подопечный, сейчас — домашнее животное) или «декрет» (ранее — постановление закона, сегодня — отпуск по уходу за ребёнком).

Ранее главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов в беседе с ФАН заявил, что фраза «сильный ливень» имеет право на существование, если надо придать экспрессии происходящему с погодой.