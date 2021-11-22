Режиссёр Дружинина высоко оценила актёрский дар Нины Руслановой

Режиссёр Светлана Дружинина рассказала, как Нине Руслановой удалось воплотить образ императрицы Анны Иоанновны в её фильме.

В беседе с газетой «Известия» Дружинина вспомнила о совместной работе с Руслановой над историческим телесериалом «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII».

«Прекрасно работала, великолепно, дисциплинированно, творчески, организованно... Всякий раз, когда я вспоминаю, говорю спасибо за то, что (Русланова. — RT) приняла участие в нашей картине и великолепно создала образ Анны Иоанновны. Светлая память прекрасному человеку и очень талантливой актрисе», — сказала Дружинина.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.