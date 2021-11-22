Режиссёр Сторожева поделилась воспоминаниями о работе с Ниной Руслановой

Режиссёр Вера Сторожева рассказала о знакомстве и работе с Ниной Руслановой.

«Мы познакомились с ней много лет назад. Нина Русланова снималась у меня в фильме «Француз». Роль у неё там небольшая. Но, когда я вспоминала картину «Познавая белый свет», где она сыграла пару с Сергеем Поповым, мне хотелось, чтобы они снова встретились на съёмочной площадке», — сказала она в беседе с «Известиями».

Со своей стороны, режиссёр Владимир Бортко в беседе с kp.ru выразил соболезнования в связи со смертью Руслановой.

«Она ведь на самом деле ничего не играла. Вот какая она на экране, на сцене — точно такой она была и в жизни. Радостной, порой неуживчивой, но всегда очень яркой и многогранной. И её уход, повторюсь, это огромная трагедия для всех нас», — также отметил режиссёр.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.