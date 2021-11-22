Режиссёр Степченко вспомнил о совместной работе с Ниной Руслановой

Режиссёр фильма «Вий» (2014) Олег Степченко рассказал, что роль в картине стала последней на больших экранах для Нины Руслановой.

Как пишут «Известия», после «Вия» народная артистка снялась только в сериале «Жила-была одна баба».

«Она приходила ко мне перед болезнью. Она тогда пробовала с Дуровым играть — мы были просто в восторге от того, как она всё это делала. Настолько органичная, настолько великая актриса», — поделился режиссёр.

В беседе с телеканалом «Звезда» он уточнил, что перерыв в работе актрисе пришлось сделать из-за болезни.

«Был перерыв, и у неё случился инсульт — мы не знали, сможет ли она закончить работу над фильмом. Но благодаря дочери всё получилось — и она доснялась в этой роли, причём доснялась великолепно — никто не заметил ничего. То есть такое актёрское мастерство, настолько она была великой актрисой, не побоюсь этого слова... Это было великолепно — то, что она делала», — поделился Степченко.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.