Ивар Калныньш отреагировал на известие о смерти Нины Руслановой
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«Шокирован этой информацией, не знаю даже, что сказать. Жаль, что так уходят люди. Мы несколько раз работали вместе. Она была взрывная актриса, играла и детей, и зверей, такая органика у неё была. Потеряли серьёзную артистку, очень жаль», — поделился он в беседе с «Известиями».
В свою очередь, директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина в беседе с телеканалом «Звезда» высказалась о творческом пути и жизни актрисы.
«О человеке, судьба которого сложилась как у Нины Ивановны, надо говорить, как о крепком, сильном и решительном характере. Ей выпало воспитываться в детском доме в годы войны. Детский дом находился недалеко от Харькова. Она много занималась художественной самодеятельностью и поступила на первый курс Харьковского театрального института», — рассказала Гущина.
Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.