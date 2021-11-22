Ивар Калныньш отреагировал на известие о смерти Нины Руслановой

Актёр Ивар Калныньш признался, что шокирован смертью актрисы Нины Руслановой.

«Шокирован этой информацией, не знаю даже, что сказать. Жаль, что так уходят люди. Мы несколько раз работали вместе. Она была взрывная актриса, играла и детей, и зверей, такая органика у неё была. Потеряли серьёзную артистку, очень жаль», — поделился он в беседе с «Известиями».

В свою очередь, директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина в беседе с телеканалом «Звезда» высказалась о творческом пути и жизни актрисы.

«О человеке, судьба которого сложилась как у Нины Ивановны, надо говорить, как о крепком, сильном и решительном характере. Ей выпало воспитываться в детском доме в годы войны. Детский дом находился недалеко от Харькова. Она много занималась художественной самодеятельностью и поступила на первый курс Харьковского театрального института», — рассказала Гущина.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.