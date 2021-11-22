Ивар Калныньш отреагировал на известие о смерти Нины Руслановой

Короткая ссылка
Актёр Ивар Калныньш признался, что шокирован смертью актрисы Нины Руслановой.
Ивар Калныньш отреагировал на известие о смерти Нины Руслановой
  • globallookpress.com
  • © Natalya Loginova

«Шокирован этой информацией, не знаю даже, что сказать. Жаль, что так уходят люди. Мы несколько раз работали вместе. Она была взрывная актриса, играла и детей, и зверей, такая органика у неё была. Потеряли серьёзную артистку, очень жаль», — поделился он в беседе с «Известиями».

В свою очередь, директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина в беседе с телеканалом «Звезда» высказалась о творческом пути и жизни актрисы.

«О человеке, судьба которого сложилась как у Нины Ивановны, надо говорить, как о крепком, сильном и решительном характере. Ей выпало воспитываться в детском доме в годы войны. Детский дом находился недалеко от Харькова. Она много занималась художественной самодеятельностью и поступила на первый курс Харьковского театрального института», — рассказала Гущина.

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить