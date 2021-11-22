Композитор Дашкевич назвал Нину Русланову удивительной актрисой

Композитор и народный артист России Владимир Дашкевич в беседе с RT поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой.

«Замечательная актриса. Я считаю, что одна из самых значительных актрис поколения, где удивить актёрским мастерством было почти невозможно. Но она это делала каждый раз», — вспоминает композитор.

Он добавил, что Нина Русланова «замечательно играла все мелочи».

«Она обдумывала каждую деталь своей актёрской работы. Это, мне кажется, школа, идущая от натуральной добросовестности. Школа малого театра, школа старого русского театра. У неё это было в крови. Вот это умение так подчёркивать мелочи бытовой жизни, подчёркивать ритм речи, менять интонацию. Это выразительность беспредельная», — сказал Дашкевич.

Ранее стало известно, что умерла народная артистка России Нина Русланова. Ей было 75 лет.