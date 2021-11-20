Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Токио

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло под центральными районами Токио, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 100 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на территории Турции.