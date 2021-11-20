Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Токио
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло под центральными районами Токио, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.
- globallookpress.com
- © Marijan Murat/dpa
Отмечается, что очаг залегал на глубине 100 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 на территории Турции.
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