Синоптики предупредили о морозах до -35 °С в ЯНАО

В выходные в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы. Температура опустится до -35 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

В субботу, 20 ноября, температура воздуха днём составит -12…-17 °С, местами до -26 °С. Также возможен по западу региона небольшой, умеренный снег. В отдельных районах метель, изморозь.

Ночью прогнозируется до -35 °С, по западу — не ниже -26 °С. Порывы ветра до 17 м/с.

В воскресенье потеплеет в среднем на 5 °С. Метель и ветер усилятся до 18 м/с.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в выходные в Татарстане возможна метель с ухудшением видимости до 1 км, порывы ветра до 15—20 м/с.