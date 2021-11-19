В Москве планируют расширить сеть летних кинотеатров

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В Москве планируют расширить сеть летних кинотеатров в 2022 году.
В Москве планируют расширить сеть летних кинотеатров
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«В следующем году мы планируем сделать пять летних кинотеатров, потому что мы поняли, что москвич очень любит летний кинотеатр. У нас короткое лето, и мы не хотим сидеть запертыми в помещении ни одной минуты этого короткого лета. Это оказался очень хороший проект — летние кинотеатры», — заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

По её словам, в 2021 году работало три летних кинотеатра — «Москино Музеон», «Москино Сокольники» и «Москино Фили».

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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